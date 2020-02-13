Азербайджанский студент помещен в больницу с подозрением на коронавирус

Пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, 12 февраля в 17:30 в инфекционное отделение Клинического медцентра №1 был помещен один пациент.

В больницу размещен гражданин Азербайджана 1994 г.р. – студент, который получает образование в Пекине. Он прибыл из Пекина в Абу-Даби, а в 12 февраля из Абу-Даби в Баку. При прибытии в аэропорту его температура была повышенной. Как сообщили в больнице, в настоящее время его температура нормализовалась, нет серьезных проблем со здоровьем. Наблюдения врачей продолжаются.