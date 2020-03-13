​Азербайджан закупит средства защиты для врачей из-за коронавируса

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"В Азербайджане будут закуплены средства индивидуальной защиты для работников специально выделенных медицинских учреждений, куда на карантин размещены больные с подозрением на коронавирус, а также сотрудников лабораторий, проверяющих анализы".

Как передает Report, об этом сообщили в региональном офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе.

Было отмечено, что Азербайджан является одной из 17 стран, получивших тест-системы для лабораторных исследований ВОЗ: "На начальном этапе тест-системы были доставлены в страну в феврале. Тест-системы в рамках второго этапа отправляются в страну сейчас".

Напомним, что инфекция коронавируса начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зарегистрирован в 127 странах мира.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире до сих пор достигло 134 818 человек. Из них 70 395 человек выздоровели, 4 984 человека умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.