Азербайджан и Грузия углубят сотрудничество в сфере продбезопасности

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами в сферах продовольственного, ветеринарного и фитосанитарного контроля и продовольственной безопасности.

Г.Тахмазли отметил значимость обмена опытом между возглавляемой им структурой и Национальным агентством продовольствия Грузии.

На встрече также присутствовали глава Национального агентства продовольствия Грузии Зураб Чекурашвили и представители соответствующих структур.

В рамках визита в Грузию представители АПБА также посетят таможенные пункты и лаборатории, находящиеся при Министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства этой страны.