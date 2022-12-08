Азербайджанский депутат: Почти половина азербайджанцев страдает от лишнего веса

В последнее время увеличилось число фактов ожирения среди детей в Азербайджане. Есть данные, что в Азербайджане от этой проблемы страдает 20% населения. Согласно ВОЗ, цифра избыточного веса у населения в Азербайджане составляет 50-60%.

В последнее время увеличилось число фактов ожирения среди детей в Азербайджане. Есть данные, что в Азербайджане от этой проблемы страдает 20% населения. Согласно ВОЗ, цифра избыточного веса у населения в Азербайджане составляет 50-60%.

Как передает Report, об этом на презентации проекта "На пути к здоровому весу" заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

По его словам, лишний вес и ожирение сокращают жизнь человека, как минимум, на 10 лет. "Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 20 миллионов людей на планете страдают от лишнего веса. Все мы видим, насколько эта проблема сложная и опасная", - сказал он.