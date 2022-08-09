Азербайджанские врачи спасли жизнь семилетнего ребенка, пробывшего в коме три дня

В Баку врачи спасли жизнь семилетнего Вели Сафарова, пробывшего в коме три дня.

В Баку врачи спасли жизнь семилетнего Вели Сафарова, пробывшего в коме три дня.

Об этом Report сообщили в Клиническом медицинском центре (КМЦ).

Ребенка 24 июля сбил автомобиль в поселке Газахлар Бардинского района. У ребенка была диагностирована открытая черепно-мозговая травма, травма головы, ушиб правой височной доли и др. телесные повреждения. В тяжелом состоянии его госпитализировали в отделение реанимации КМЦ, где он пробыл в коме три дня. После многочисленных медицинских процедур ребенка удалось спасти.

По словам заведующего отделением детской хирургии КМЦ Ильгара Хагвердиева, состояние маленького пациента стабильное, опасность для жизни миновала. После того, как ребенок почувствовал себя лучше, его прооперировали.

Лечение Вели Сафарова в больнице продолжается.