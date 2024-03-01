Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает принимать меры с целью повышения экспортного потенциала страны и упрощения выхода на европейский рынок.

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) продолжает принимать меры с целью повышения экспортного потенциала страны и упрощения выхода на европейский рынок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AQTA.

В 2023 году агентство подготовило и успешно реализовало план мониторинга по экспорту икорной продукции, полученной от предприятий рыбоводства (аквакультуры). Таким образом, разрешение на экспорт азербайджанской икры на европейские рынки будет действительно и в 2024 году.

То есть Азербайджан продолжит экспортировать в европейские страны икорную продукцию, произведенную на пищевых предприятиях, отвечающих требованиям стандартов ЕС.