Азербайджан ограничил импорт товаров из ряда стран

В Азербайджане введены ограничения на импорт товаров из ряда стран в связи с выявленными на их территории заболеваниями.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В ведомстве отметили, что по официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в областях Поуис и Монмутшир в Уэльсе (Великобритания и Северная Ирландия) зарегистрирован блютанг, в автономном сообществе Каталония (Испания) - нодулярный дерматит, а в Тюрингии (Германия), остане Ардебиль (Иран), регионе Хасково (Болгария), области Южная Дания (Дания) и провинции Дренте (Нидерланды) - высокопатогенный птичий грипп.

В целях защиты территории республики от данных инфекционных заболеваний АПБА временно ограничило ввоз соответствующей продукции с указанных территорий.

Также в Государственный таможенный комитет направлено обращение с просьбой принять соответствующие меры.