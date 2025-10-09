Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Азербайджан ограничил импорт товаров из ряда стран

    Здоровье
    • 09 октября, 2025
    • 18:01
    Азербайджан ограничил импорт товаров из ряда стран

    В Азербайджане введены ограничения на импорт товаров из ряда стран в связи с выявленными на их территории заболеваниями.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    В ведомстве отметили, что по официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ), в областях Поуис и Монмутшир в Уэльсе (Великобритания и Северная Ирландия) зарегистрирован блютанг, в автономном сообществе Каталония (Испания) - нодулярный дерматит, а в Тюрингии (Германия), остане Ардебиль (Иран), регионе Хасково (Болгария), области Южная Дания (Дания) и провинции Дренте (Нидерланды) - высокопатогенный птичий грипп.

    В целях защиты территории республики от данных инфекционных заболеваний АПБА временно ограничило ввоз соответствующей продукции с указанных территорий.

    Также в Государственный таможенный комитет направлено обращение с просьбой принять соответствующие меры.

    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana idxala məhdudiyyət qoyulub

