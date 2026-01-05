Нефть продолжила снижение после событий в Венесуэле

Цены на нефть снизились в понедельник, инвесторы оценивают последствия событий минувших выходных в Венесуэле.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $60,5 за баррель, что на $0,25 (0,41%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,3 (0,52%), до $57,02 за баррель.

В 2025 году цены на нефть Brent и WTI уменьшились почти на 20% - максимально с 2020 года, в частности, в связи с прогнозами наращивания добычи странами ОПЕК+. В случае Brent снижение было отмечено по итогам третьего года подряд.

Отметим, что американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстанет перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, способные повлечь несколько пожизненных сроков.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

Венесуэла некогда была одним из крупнейших мировых производителей нефти, однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась. На данный момент на Венесуэлу приходится менее 1% мировых поставок, и добываемая в стране нефть в основном экспортируется в Китай, отмечает Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs сохраняют прежние прогнозы для цен на нефть на 2026 год. Они отмечают наличие умеренных рисков для нефтяного рынка, которые зависят от того, как будет развиваться санкционная политика США в отношении Венесуэлы.