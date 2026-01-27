Флориан Зенгстшмид: Туризм Азербайджана зависит от цифровой связанности

Конкурентоспособность туризма в Азербайджане напрямую зависит от уровня цифровой связанности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид на проходящем в Баку Саммите по связанности в сфере гостеприимства.

По его словам, цифровая связанность и интернет-инфраструктура стали одними из ключевых факторов развития туризма в стране, а впечатления посетителей формируются не только достопримечательностями, но и качеством связи.

"Современные туристы полагаются на цифровую связанность при планировании поездок, принятии решений, передвижении по маршрутам и использовании услуг. Доступность и качество связи напрямую влияют на имидж дестинации, удовлетворённость гостей и их долгосрочную лояльность", - отметил он.

Зенгстшмид подчеркнул, что за последние годы Азербайджан добился значительного прогресса в развитии цифровой инфраструктуры: расширилось покрытие широкополосного интернета и были реализованы национальные инициативы в сфере цифрового развития.

"Это усиливает позиции страны не только как туристического направления, но и как надежной площадки для международных деловых мероприятий, конференций и глобальных форумов", - добавил он.