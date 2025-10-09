İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana idxala məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    • 09 oktyabr, 2025
    • 17:34
    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana idxala məhdudiyyət qoyulub

    Bir sıra ölkələrdə müxtəlif xəstəliklər aşkarlanıb və Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Uelsin Pouis, Monmutşir bölgələrində blutanq xəstəliyi, İspaniyanın Kataloniya muxtar icmasında nodulyar dermatit xəstəliyi, Almaniyanın Türingiya vilayətində, İranın Ərdəbil əyalətində, Bolqarıstanın Haskovo vilayətində, Danimarkanın Cənubi Danimarka regionunda, Niderlandın Drente əyalətində isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb.

    Respublika ərazisinin bu yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə qeyd olunan ərazilərdən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla, müvafiq malların idxalına ÜHST-nin "Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi"nə uyğun olaraq AQTA müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib.

    Eyni zamanda, müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məhdudiyyət idxal

    Son xəbərlər

    17:46
    Foto

    Azərbaycan və Küveyt neft emalı layihələrinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    17:43

    "Azərikard"ın baş direktoru açıqlama verib

    Maliyyə
    17:41

    AMB rəqəmsal oğurluqdan qorunmaq üçün nəzarətin qanunvericilik yolu ilə gücləndirilməsini təklif edir

    İKT
    17:37
    Video

    Saray qəsəbəsində baş verən avtoqəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:35

    İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

    Sosial müdafiə
    17:35
    Foto

    "Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu

    İKT
    17:35
    Foto
    Video

    Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:34

    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana idxala məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti