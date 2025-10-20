Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Азербайджан ограничил импорт из ряда регионов из-за вспышек заболеваний животных

    Здоровье
    • 20 октября, 2025
    • 15:39
    Азербайджан ввел временные ограничения на импорт отдельных видов продукции животного происхождения из ряда зарубежных регионов, где зафиксированы вспышки опасных инфекций.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), решение принято с целью предотвращения заноса заболеваний на территорию страны.

    Ограничения касаются регионов, где, по данным Всемирной организации по охране здоровья животных (ВОЗЖ / WOAH), зафиксированы случаи блутанга, узелкового дерматита и высокопатогенного птичьего гриппа.

    Так, заболевание блутангом выявлено в румынском уезде Тимиш, венгерском Ваш, хорватском Сисачко-Мославина и в Восточном регионе Марокко. Узелковый дерматит зафиксирован во французском регионе Бургундия–Франш-Конте, а вспышки птичьего гриппа - во Франции (О-де-Франс и Пеи-де-ла-Луар), Ираке (Найнава), Литве (Клайпеда) и Германии (Бранденбург).

    Агентство подчеркнуло, что эпизоотическая ситуация в Азербайджане полностью находится под контролем, а в целях усиления профилактических мер в Государственный таможенный комитет направлено уведомление о новых ограничениях.

