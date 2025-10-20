AQTA: Epizootik vəziyyət nəzarətdə saxlanılır
- 20 oktyabr, 2025
- 15:04
Ölkə ərazisinin bəzi xəstəliklərdən qorunması məqsədilə zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Rumıniyanın Timiș kantonunda, Macarıstanın Vaş kantonunda, Xorvatiyanın Sisaçko-Moslavinska kantonunda, Mərakeşin Şərq regionunda blutanq xəstəliyi, Fransanın Burqundiya–Franş-Konte regionunda nodulyar dermatit xəstəliyi, Fransanın O-de-Frans, Pei de la Luar regionlarında, İraqın Neynəvə əyalətində, Litvanın Klayped bölgəsində, Almaniyanın Brandenburq vilayətində isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb.
Respublika ərazisinin bu yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə qeyd olunan ərazilərdən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla, müvafiq malların idxalına ÜHST-nin "Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi"nə uyğun olaraq AQTA müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib. Epizootik vəziyyətin nəzarətdə saxlanıldığı qeyd edilib.
Eyni zamanda müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.