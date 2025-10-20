İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    AQTA: Epizootik vəziyyət nəzarətdə saxlanılır

    Sağlamlıq
    • 20 oktyabr, 2025
    • 15:04
    AQTA: Epizootik vəziyyət nəzarətdə saxlanılır

    Ölkə ərazisinin bəzi xəstəliklərdən qorunması məqsədilə zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Rumıniyanın Timiș kantonunda, Macarıstanın Vaş kantonunda, Xorvatiyanın Sisaçko-Moslavinska kantonunda, Mərakeşin Şərq regionunda blutanq xəstəliyi, Fransanın Burqundiya–Franş-Konte regionunda nodulyar dermatit xəstəliyi, Fransanın O-de-Frans, Pei de la Luar regionlarında, İraqın Neynəvə əyalətində, Litvanın Klayped bölgəsində, Almaniyanın Brandenburq vilayətində isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb.

    Respublika ərazisinin bu yoluxucu xəstəliklərdən qorunması məqsədilə qeyd olunan ərazilərdən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla, müvafiq malların idxalına ÜHST-nin "Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi"nə uyğun olaraq AQTA müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib. Epizootik vəziyyətin nəzarətdə saxlanıldığı qeyd edilib.

    Eyni zamanda müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.

    AQTA idxal məhdudiyyət
    Азербайджан ограничил импорт из ряда регионов из-за вспышек заболеваний животных

    Son xəbərlər

    16:20

    Sabah Sumqayıtın bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    16:18

    Sibiqa: Ukrayna enerji resurslarının alternativ tədarükü yollarını inkişaf etdirməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    16:18

    "Barselona" Fransa klubunun futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:13

    Paşinyan Roma Papası ilə Azərbaycanla sülhü müzakirə edib

    Region
    16:08

    Güc strukturları Gümrü merini bələdiyyə binasından çıxarıb - YENİLƏNİB-3

    Region
    16:04

    Qala qəsəbəsində bir nəfər süni göldə batıb

    Hadisə
    16:01

    HƏMAS-ın nümayəndə heyəti Qahirədə Qəzzada atəşkəs üzrə vasitəçilərlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    15:58

    "Bakcell" bu həftə 1 avtomobil, 7 "iPhone 17" hədiyyə edəcək!

    İKT
    15:55
    Foto

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə dan imtahanı keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti