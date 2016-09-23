Азербайджан лидирует среди стран региона в мировом рейтинге здоровья

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан занял 75-ое место в мировом рейтинге по медицинским индикаторам устойчивого развития, составленном авторитетным журналом The Lancet.

Как сообщает Report, рейтинг стран по индикаторам устойчивого развития, связанным с медициной, жизнью и здоровьем, составлен исходя из суммарной оценки по 33 показателям, каждый из которых рассчитывался по шкале от 0 (худший результат) до 100.

Азербайджан расположился в рейтинге на 75-ом месте со средним показателем 63 из максимально возможных 100, опередив все остальные страны региона. Так, Россия заняла в рейтинге 119-е место, Турция - 103, Иран-104, Грузия - 106, Армения - 86.

Среди критериев, которые учитывались при составлении рейтинга, - детская и младенческая смертность, смертность в дорожно-транспортных происшествиях, избыточный вес у детей, уровень потребления алкоголя и табакокурения, заболеваемость ВИЧ, туберкулезом и гепатитом B, число самоубийств. Расчет по каждому критерию велся на основе анализа ситуации с 1990 по 2015 год.

Лидирует в рейтинге Исландия. В первую пятерку также входят Сингапур, Швеция, Андорра и Великобритания. Последнее, 188-е место, заняла Центральноафриканская Республика.