Азербайджан избран членом Еврокомиссии по борьбе с ящуром
Здоровье
- 10 марта, 2026
- 17:53
Азербайджан избран членом Европейской комиссии по борьбе с ящуром (EuFMD), что позволит усилить сотрудничество в сфере предотвращения и контроля трансграничных заболеваний животных.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
Членство предусматривает расширение взаимодействия с комиссией по вопросам повышения готовности и контроля за распространением ящура и других опасных заболеваний животных.
Отмечается, что в рамках программы EuFMD Азербайджан сможет воспользоваться широкими возможностями технической поддержки и профессионального обучения. В частности, специалисты АПБА в течение двух лет будут участвовать в специализированных учебных программах.
