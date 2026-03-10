Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Здоровье
    10 марта, 2026
    • 17:53
    Азербайджан избран членом Еврокомиссии по борьбе с ящуром

    Азербайджан избран членом Европейской комиссии по борьбе с ящуром (EuFMD), что позволит усилить сотрудничество в сфере предотвращения и контроля трансграничных заболеваний животных.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Членство предусматривает расширение взаимодействия с комиссией по вопросам повышения готовности и контроля за распространением ящура и других опасных заболеваний животных.

    Отмечается, что в рамках программы EuFMD Азербайджан сможет воспользоваться широкими возможностями технической поддержки и профессионального обучения. В частности, специалисты АПБА в течение двух лет будут участвовать в специализированных учебных программах.

    Azərbaycan Dabaq Xəstəliklərinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyasına üzv seçilib
    Azerbaijan elected to European Commission on foot-and-mouth disease
