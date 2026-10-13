Минобразования Франции: С начала протестов пострадали почти 150 человек

Почти 150 сотрудников учебных заведений пострадали во Франции с начала протестов учащихся, которые длятся с сентября.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа cо ссылкой на данные Минобразования страны.

"Число сотрудников национального образования, которые получили ранения с начала движения, достигло 147. Уровень участия учителей в сегодняшней социальной забастовке составляет 4,52%", – говорится в сообщении.

Только за вчерашний день пострадали 20 человек, пять из которых директора образовательных учреждений.

Ранее среди участников движения звучали призывы не прекращать протесты и примкнуть к массовым демонстрациям 13 октября, на них ожидается участие до 200 тыс. человек.

Отметим, что сегодня к протестующим присоединилась Грета Тунберг.