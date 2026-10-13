Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Минобразования Франции: С начала протестов пострадали почти 150 человек

    Другие страны
    • 13 октября, 2026
    • 16:11
    Минобразования Франции: С начала протестов пострадали почти 150 человек

    Почти 150 сотрудников учебных заведений пострадали во Франции с начала протестов учащихся, которые длятся с сентября.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа cо ссылкой на данные Минобразования страны.

    "Число сотрудников национального образования, которые получили ранения с начала движения, достигло 147. Уровень участия учителей в сегодняшней социальной забастовке составляет 4,52%", – говорится в сообщении.

    Только за вчерашний день пострадали 20 человек, пять из которых директора образовательных учреждений.

    Ранее среди участников движения звучали призывы не прекращать протесты и примкнуть к массовым демонстрациям 13 октября, на них ожидается участие до 200 тыс. человек.

    Отметим, что сегодня к протестующим присоединилась Грета Тунберг.

    Грета Тунберг Акции протеста во Франции Франция
    Fransa Təhsil Nazirliyi: Etirazlar başlayandan bəri təxminən 150 nəfər yaralanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей