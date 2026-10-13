Fransa Təhsil Nazirliyi: Etirazlar başlayandan bəri təxminən 150 nəfər yaralanıb
- 13 oktyabr, 2026
- 16:25
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Fransada sentyabr ayından bəri davam edən şagird etirazları zamanı təhsil müəssisələrinin 150-yə yaxın əməkdaşı yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası ölkənin Təhsil Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.
"Hərəkat başlayandan bəri xəsarət alan milli təhsil sistemi əməkdaşlarının sayı 147-yə çatıb. Bugünkü sosial tətildə müəllimlərin iştirak səviyyəsi 4,52 % təşkil edir", – məlumatda bildirilib.
Təkcə dünən 20 nəfər yaralanıb, onlardan 5-i təhsil müəssisələrinin direktorlarıdır.
Daha əvvəl hərəkat iştirakçıları arasında etirazları dayandırmamaq və oktyabrın 13-də 200 minədək insanın iştirakı gözlənilən kütləvi nümayişlərə qoşulmaqla bağlı çağırışlar səslənirdi.
Qeyd edək ki, bu gün Qreta Tunberq etirazçılara qoşulub.