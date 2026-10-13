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    Fransa Təhsil Nazirliyi: Etirazlar başlayandan bəri təxminən 150 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2026
    • 16:25
    Fransa Təhsil Nazirliyi: Etirazlar başlayandan bəri təxminən 150 nəfər yaralanıb

    Fransada sentyabr ayından bəri davam edən şagird etirazları zamanı təhsil müəssisələrinin 150-yə yaxın əməkdaşı yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası ölkənin Təhsil Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Hərəkat başlayandan bəri xəsarət alan milli təhsil sistemi əməkdaşlarının sayı 147-yə çatıb. Bugünkü sosial tətildə müəllimlərin iştirak səviyyəsi 4,52 % təşkil edir", – məlumatda bildirilib.

    Təkcə dünən 20 nəfər yaralanıb, onlardan 5-i təhsil müəssisələrinin direktorlarıdır.

    Daha əvvəl hərəkat iştirakçıları arasında etirazları dayandırmamaq və oktyabrın 13-də 200 minədək insanın iştirakı gözlənilən kütləvi nümayişlərə qoşulmaqla bağlı çağırışlar səslənirdi.

    Qeyd edək ki, bu gün Qreta Tunberq etirazçılara qoşulub.

    Etiraz aksiyaları Fransa
    Минобразования Франции: С начала протестов пострадали почти 150 человек
    MiniBoss
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