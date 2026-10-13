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    Промбанк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 16:08
    Промбанк Азербайджана обнародовал финансовое положение

    ОАО "Промышленный банк Азербайджана" завершил январь-сентябрь 2026 года с чистой прибылью в размере 5,427 млн ​​манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 9 месяцев доходы банка составили 48,051 млн манатов (на 19% больше, чем годом ранее), расходы – 41,254 млн манатов (+23,6%), отчисления в специальные резервы – 87 тыс. манатов (резерв был создан годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль – 1,457 млн ​​манатов (+12,5%).

    На 1 октября текущего года активы Промышленного банка Азербайджана составили 855,547 млн ​​манатов (+7%). Из них 389,309 млн манатов составляют чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 31,3%.

    За отчетный период обязательства банка увеличились на 7,3%, до 721,836 млн манатов, в том числе депозитный портфель - на 7,8%, до 511,415 млн манатов, а собственный балансовый капитал - на 5,6%, до 133,711 млн манатов.

    Промышленный банк Азербайджана Совокупная чистая прибыль
    "Azərbaycan Sənaye Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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