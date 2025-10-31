Азербайджан и Украина могут объединить усилия в логистике лекарственных средств

Азербайджан может совместно с Украиной создать логистическую цепочку в фармацевтической отрасли.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Ассоциации фармацевтов Азербайджана, заведующий кафедрой фармацевтической химии АМУ Таир Сулейманов на сессии в рамках Medinex-2025.

"Создание общей логистической цепочки может включать строительство новых складов и распределительных центров", - сказал он.