    Азербайджан и Украина могут объединить усилия в логистике лекарственных средств

    Здоровье
    • 31 октября, 2025
    • 11:43
    Азербайджан и Украина могут объединить усилия в логистике лекарственных средств

    Азербайджан может совместно с Украиной создать логистическую цепочку в фармацевтической отрасли.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Ассоциации фармацевтов Азербайджана, заведующий кафедрой фармацевтической химии АМУ Таир Сулейманов на сессии в рамках Medinex-2025.

    "Создание общей логистической цепочки может включать строительство новых складов и распределительных центров", - сказал он.

    Азербайджан Украина логистика Medinex 2025
    Azərbaycanın Ukrayna ilə əczaçılıq sahəsində logistika zənciri yaratması təklif olunub
    Azerbaijan and Ukraine can create joint pharmaceutical logistics chain, association chairman says

