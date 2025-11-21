Азербайджан и Пекинский медицинский университет создадут совместную рабочую группу

Азербайджан и Пекинский медицинский университет договорились о создании совместной рабочей группы.

Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав Азербайджана, делегация Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева провела в Пекине ряд встреч.

Азербайджанские представители также ознакомились с деятельностью клиники Пекинского университета традиционной китайской медицины. В рамках встречи между ректором института профессором Назимом Панаxовым и ректором университета Тан Чжишу был подписан меморандум о взаимопонимании.

Позднее в Медицинском научном центре Пекинского университета состоялась еще одна встреча, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере непрерывного медицинского образования, научных исследований, обмена резидентами и слушателями.

Стороны договорились создать совместную рабочую группу и в будущем подписать меморандум о сотрудничестве.