    Азербайджан и Пекинский медицинский университет создадут совместную рабочую группу

    Здоровье
    • 21 ноября, 2025
    • 12:12
    Азербайджан и Пекинский медицинский университет создадут совместную рабочую группу

    Азербайджан и Пекинский медицинский университет договорились о создании совместной рабочей группы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минздрав Азербайджана, делегация Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А. Алиева провела в Пекине ряд встреч.

    Азербайджанские представители также ознакомились с деятельностью клиники Пекинского университета традиционной китайской медицины. В рамках встречи между ректором института профессором Назимом Панаxовым и ректором университета Тан Чжишу был подписан меморандум о взаимопонимании.

    Позднее в Медицинском научном центре Пекинского университета состоялась еще одна встреча, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в сфере непрерывного медицинского образования, научных исследований, обмена резидентами и слушателями.

    Стороны договорились создать совместную рабочую группу и в будущем подписать меморандум о сотрудничестве.

    Azərbaycan və Pekin Tibb Universitetlərinin birgə işçi qrupu yaradılacaq
    Azerbaijan, Beijing Medical University to establish joint working group

