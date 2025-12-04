Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

    Здоровье
    • 04 декабря, 2025
    • 17:41
    Азербайджан и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

    Делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым находится с визитом в Риге (Латвия).

    Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

    В рамках визита состоялся ряд встреч, направленных на укрепление взаимного сотрудничества в области здравоохранения между двумя странами.

    На встрече Теймура Мусаева с министром здравоохранения Латвии Хосамом Абу Мери были затронуты вопросы, касающиеся перспектив развития системы здравоохранения, в частности, цифрового здравоохранения, подготовки медицинских кадров, лабораторных услуг и сотрудничества в области фармацевтики.

    Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов.

    В рамках визита между министерствами здравоохранения Азербайджана и Латвии подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины. Документ предусматривает обмен опытом в области здравоохранения, реализацию совместных проектов, сотрудничество в сфере медицинского образования, клинических исследований.

    В завершение состоялась рабочая встреча азербайджанской делегации с министром сельского хозяйства Латвии, сопредседателем Латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Армандсом Краузе.

    Azərbaycan və Latviya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb
