Азербайджан и Латвия подписали меморандум о взаимопонимании в области продбезопасности

В Латвии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии подписан Меморандум о взаимопонимании в области продовольственной безопасности.

В Латвии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии подписан Меморандум о взаимопонимании в области продовольственной безопасности.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Документ подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и гендиректор Продовольственной и ветеринарной службы Латвии Марис Балодис.

Меморандум о взаимопонимании служит расширению сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности.

Документ охватывает ряд вопросов, таких как обмен опытом между экспертами в области продовольственной безопасности, эпизоотическая ситуация в странах, а также обмен информацией по другим необходимым направлениям для обеспечения безопасности продуктов питания.