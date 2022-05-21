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Азербайджан и Латвия подписали меморандум о взаимопонимании в области продбезопасности

Азербайджан и Латвия подписали меморандум о взаимопонимании в области продбезопасности В Латвии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии подписан Меморандум о взаимопонимании в области продовольственной безопасности.
Здоровье
21 мая 2022 г. 09:45
Азербайджан и Латвия подписали меморандум о взаимопонимании в области продбезопасности

В Латвии между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии подписан Меморандум о взаимопонимании в области продовольственной безопасности.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Документ подписали председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли и гендиректор Продовольственной и ветеринарной службы Латвии Марис Балодис.

Меморандум о взаимопонимании служит расширению сотрудничества между двумя странами в области продовольственной безопасности.

Документ охватывает ряд вопросов, таких как обмен опытом между экспертами в области продовольственной безопасности, эпизоотическая ситуация в странах, а также обмен информацией по другим необходимым направлениям для обеспечения безопасности продуктов питания.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Lithuania sign memo of understanding in food safety
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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