AZAL доставил в Баку ведущих китайских медиков

Национальный авиаперевозчик Азербайджана ( AZAL) 4 августа совершил важный перелет, доставив из Китая группу врачей и гуманитарный груз, состоящий из медицинского инвентаря, для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.
Как сообщает Report со ссылкой на компанию, группа ведущих китайских специалистов в составе 10 человек специальным рейсом AZAL прибыла в Баку.
Высококвалифицированные медицинские специалисты будут работать совместно с азербайджанскими коллегами с целью предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Самолетом AZAL также из Китая в столицу Азербайджана доставлены медицинское оборудование и медикаменты.
Прямой перелет "Азербайджанских авиалиний", совершенный из города Чэнду (столица провинции Сычуань на юго-западе Китая) в Баку, продолжался более семи часов.
Рейс был организован по поручению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.