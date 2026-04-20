АПБА выявило несоответствие в 19 тоннах импортированного из РФ масла

В 19 тоннах спредового масла растительного происхождения, импортированного из РФ, выявлено несоответствие установленным требованиям.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно результатам проведенных лабораторных испытаний, в партии продукции, произведенной на предприятии "Жировой комбинат" и ввезенной на территорию страны компанией ООО Oba Market под торговой маркой "Щедрое лето" общим весом 19 тонн, зафиксировано превышение допустимых норм по показателям "3-монохлорпропан-1,2-диол" и "эфиры глицидиловых жирных кислот, выраженные в форме глицидола".

Несоответствие относится к партии продукции с датами производства и конечного использования 24.01.2026 - 21.09.2026.

В связи с данным фактом АПБА приняло соответствующие меры в рамках законодательства и постановило вывезти указанную партию продукции за пределы таможенной территории с последующей утилизацией.