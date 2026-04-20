    Rusiyadan Azərbaycana gətirilən 19 ton yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Rusiyadan idxal olunmuş bitki tərkibli 19 ton spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yağ "Jirovoy Kombinat" müəssisəsinin istehsalıdır. "Oba Market" MMC tərəfindən idxal edilib. Laborator sınaq nəticəsində ümumi çəkisi 19 ton "Şedroe Leto" əmtəə nişanlı, 82,5%-lik, 1 kq-lıq məhsul partiyasında "3-monoxlorpropan 1,2-diol (3-MCPD)" və "qlisidol şəklində ifadə olunan qlisidil yağ turşusu efirləri" göstəriciləri üzrə uyğunsuzluq müəyyən edilib. Uyğunsuzluq 24.01.2026-21.09.2026-cı il istehsal və son istifadə tarixli məhsul partiyasına aiddir.

    Faktla bağlı AQTA qanunauyğun tədbir görərək sözügedən məhsul partiyasının gömrük ərazisinin hüdudlarından kənara çıxarılması, utilizasiyası və ya məhv edilməsi barədə qərar qəbul edib.

    АПБА выявило несоответствие в 19 тоннах импортированного из РФ масла

    Son xəbərlər

    18:21

    Tramp: İranla razılaşma bu gün axşam imzalanacaq

    Digər ölkələr
    18:15

    "Hizbullah" İsraillə bufer zonaya hücum etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:07

    İmişli sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    18:04

    Əraqçi və İshaq Dar İranla ABŞ arasında əldə olunan atəşkəsi müzakirə ediblər

    Region
    18:02

    Növbəti ay direktorlar üçün ixtisas biliklərinin yoxlanılması üzrə test imtahanı keçiriləcək

    Elm və təhsil
    17:55

    Bank of Baku üçün ADA Universitetində II mini MBA proqramı başladı

    Elm və təhsil
    17:52

    Çexiya Rusiyanın ölkədəki səfirini şirkətlərə yönəlmiş təhdidlərə görə XİN-ə çağırıb

    Digər ölkələr
    17:37

    "İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qayda" təsdiqlənib

    Maliyyə
    17:33
    Foto

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda torpaq icarəsinə dair yeni müqavilələr imzalanıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti