АПБА выявило нарушения на предприятиях по производству воды

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверки на 32 предприятиях по производству воды, нарушения выявлены в 24 из них.

Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, по итогам проверок в отношении предпринимателей приняты административные меры и выданы обязательные к исполнению предписания.

Основные нарушения касались отсутствия регистрации по пищевой безопасности, неудовлетворительного санитарно-гигиенического состояния, несоблюдения технологической последовательности, неправильной маркировки, несоответствия качества воды нормам, а также нарушения гигиенических требований персоналом.

В ходе лабораторных исследований изъятых образцов в 28 случаях выявлены несоответствия, продукция выведена из оборота. Кроме того, в рамках мониторинга нарушения микробиологических показателей зафиксированы в образцах, отобранных на 31 предприятии и в 33 модульных водяных аппаратах.

По всем фактам приняты меры в соответствии с законодательством, кроме того приведена в порядок маркировка продукции.