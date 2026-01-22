Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Здоровье
    • 22 января, 2026
    • 18:18
    АПБА выявило нарушения на предприятиях по производству воды

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверки на 32 предприятиях по производству воды, нарушения выявлены в 24 из них.

    Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, по итогам проверок в отношении предпринимателей приняты административные меры и выданы обязательные к исполнению предписания.

    Основные нарушения касались отсутствия регистрации по пищевой безопасности, неудовлетворительного санитарно-гигиенического состояния, несоблюдения технологической последовательности, неправильной маркировки, несоответствия качества воды нормам, а также нарушения гигиенических требований персоналом.

    В ходе лабораторных исследований изъятых образцов в 28 случаях выявлены несоответствия, продукция выведена из оборота. Кроме того, в рамках мониторинга нарушения микробиологических показателей зафиксированы в образцах, отобранных на 31 предприятии и в 33 модульных водяных аппаратах.

    По всем фактам приняты меры в соответствии с законодательством, кроме того приведена в порядок маркировка продукции.

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Лента новостей