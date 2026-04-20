    • 20 апреля, 2026
    АПБА: В марте в 263 школах выявлены серьезные нарушения санитарных норм

    В марте 2026 года в 263 школах Азербайджана выявлены серьезные санитарные нарушения.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), среди выявленных нарушений - неудовлетворительные санитарно-технические и санитарно-гигиенические условия, несоблюдение температурного режима при хранении продукции, отсутствие обязательных медицинских осмотров у сотрудников, нарушение правил личной гигиены, а также несоблюдение графика уборки и дезинфекции в столовой.

    За отчетный период мониторинг проведен в 390 общеобразовательных учреждениях. В результате проверки в 23 школах выявлена просроченная продукция, а в пяти - продукция, запрещенная к реализации в школьных столовых.

    Продукция с истекшим сроком годности и запрещенная к продаже изъята. В отношении ответственных лиц приняты административные меры и выданы обязательные предписания. Кроме того, в Министерство науки и образования Азербайджана и региональные управления образования направлены письма с призывом взять ситуацию под контроль.

