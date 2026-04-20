İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    AQTA: Ötən ay 263 məktəbdə ciddi sanitar pozuntular aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 20 aprel, 2026
    • 10:44
    AQTA: Ötən ay 263 məktəbdə ciddi sanitar pozuntular aşkarlanıb

    Ötən ay 263 məktəbdə ciddi sanitar pozuntular (sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik vəziyyətin qeyri-qənaətbəxş olması, məhsulların saxlanması zamanı temperatur rejiminə düzgün əməl olunmaması, işçilərin məcburi tibbi müayinədən keçməməsi və şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etməməsi, qida blokunda təmizlik və dezinfeksiya tədbirlərinin aparılmaması və s.) müəyyən edilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari ilin mart ayı ərzində ümumilikdə 390 ümumtəhsil müəssisəsində monitorinq keçirilib. Monitorinqlərin nəticəsində 23 məktəbdə yararlılıq müddəti bitmiş, beşində isə bufetdə satılması qadağan edilən məhsullar aşkarlanıb.

    Yararlılıq müddəti bitmiş və satılması qadağan edilmiş məhsullar satışdan kənarlaşdırılıb. Aşkar olunmuş uyğunsuzluqlarla bağlı məsul şəxslər barəsində inzibati tədbir görülüb, icrası məcburi göstərişlər verilib. Eyni zamanda, məsələnin ciddi şəkildə nəzarətə götürülməsi üçün Elm və Təhsil Nazirliyinə və regional təhsil idarələrinə məktublar ünvanlanıb.

    Ciddi sanitar pozuntular aşkarlanan məktəblər

    1

    25 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Rüstəmov

    küçəsi 3

    2

    29 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Telnov küçəsi 6

    3

    24 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Mehmandarov küçəsi 76

    4

    17 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Q.Nəbi küçəsi 6a

    5

    64 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, N.Mahmudov küçəsi 16

    6

    95 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Q.Nəbi küçəsi 13

    7

    257 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri Xətai rayonu, Sadıqcan küçəsi 23

    8

    26 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, R.İmanov küçəsi 2

    9

    123 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Əzizbəyov

    küçəsi 15

    10

    121 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Xəqani küçəsi 15

    11

    124 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şağan qəsəbəsi

    12

    181 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi, Q.İsmayılov küçəsi 18

    13

    326 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Ş.İ.Xətai küçəsi 32

    14

    218 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Hövsan südçülük sovxozu

    15

    136 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, H.Hasilov küçəsi 1

    16

    113 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı qəsəbəsi, M.Adil küçəsi 4

    17

    104 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, C.Qurbanov küçəsi 3

    18

    114 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, M.Əsədullayev küçəsi 5

    19

    281 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, İ.Əhlimanlı küçəsi 15/16

    20

    280 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, İ.Əhlimanlı küçəsi 13/14

    21

    200 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, F.Xoyski prospekti 17

    22

    "Ankara" məktəb-liseyi

    Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,

    Təbriz küçəsi 47

    23

    47 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Azadlıq prospekti 139

    24

    258 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, S.Rəhman küçəsi 34

    25

    36 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ak.H.Əliyev küçəsi 45

    26

    20 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Parlament prospekti

    27

    272 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev

    küçəsi 160

    28

    251 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev

    küçəsi 69

    29

    70 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Çobanzadə küçəsi 69

    30

    145 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Kürçaylı

    küçəsi 17

    31

    32 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi 3

    32

    220 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, E.Süleymanov küçəsi 120A

    33

    62 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsi 69

    34

    12 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi 3

    35

    240 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Cəlal

    küçəsi 26

    36

    5 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 4-cü mkr, Cavadxan küçəsi 68a

    37

    179 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 1

    38

    217 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 84

    39

    102 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, A.Gəraybəyli küçəsi 73

    40

    135 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, İ.Dadaşov küçəsi 79

    41

    157 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mkr, M.Cəlal küçəsi 103A

    42

    248 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mkr, İ.Dadaşov küçəsi 348

    43

    297 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, T.Yaqubov küçəsi 5

    44

    298 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, T.Yaqubov küçəsi 5

    45

    299 nömrəli məktəb-lisey

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi, A.Zeynallı küçəsi 75

    46

    160 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azadlıq

    prospekti 9

    47

    Sumqayıt şəhər 27 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 6-cı mikrorayon

    48

    Sumqayıt şəhər 36 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon

    49

    Sumqayıt şəhər V.İbrahimov adına 35 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon

    50

    Sumqayıt şəhər 23 nömrəli texniki fənlər təmayüllü lisey

    Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon

    51

    Sumqayıt şəhər 11 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, Əzizbəyov küçəsi, 2-ci məhəllə

    52

    Sumqayıt şəhər 25 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon

    53

    Sumqayıt şəhər Z.Hacıyev adına 17 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 8-ci mikrorayon

    54

    Sumqayıt şəhər 16 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 14-cü məhəllə

    55

    Sumqayıt şəhər N.Gəncəvi adına texniki və təbiət elmləri lisey-məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon

    56

    Sumqayıt şəhər 39 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikrorayon

    57

    Sumqayıt şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 21-ci məhəllə

    58

    Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 12-ci məhəllə

    59

    Sumqayıt şəhər M.Quliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 2-ci mkr, H.Əliyev prospekti

    60

    Sumqayıt şəhər 13 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 3-cü mikrorayon

    61

    Sumqayıt şəhər M.Müşviq adına 34 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 11-ci mikrorayon

    62

    Sumqayıt şəhər H.Polad adına 28 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikrorayon

    63

    Sumqayıt şəhər 14 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 4-cü mikrorayon

    64

    Sumqayıt şəhər 24 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, 14-cü məhəllə

    65

    Sumqayıt şəhər 7 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Sumqayıt şəhəri, Corat qəsəbəsi

    66

    Sumqayıt şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon

    67

    Sumqayıt şəhər "İstedad" liseyi

    Sumqayıt şəhəri, 5-ci mikrorayon

    68

    Sumqayıt şəhər H.Aslanov adına 22 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, Koroğlu prospekti, 9-cu mikrorayon

    69

    Sumqayıt şəhər 26 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon

    70

    Sumqayıt şəhər M.Füzuli adına 15 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, Koroğlu prospekti, 5-ci mikrorayon

    71

    Sumqayıt şəhər 19 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, H.Zeynalabdin qəsəbəsi, Xətai küçəsi 57

    72

    Sumqayıt şəhər Ş.İ.Xətai adına 30 nömrəli tam orta məktəb

    Sumqayıt şəhəri, 12-ci mikrorayon

    73

    Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb

    Xırdalan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

    74

    Xırdalan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəb

    Xırdalan şəhəri, 28-ci məhəllə

    75

    Xırdalan şəhər B.Y.Cəfərova adına 3 nömrəli məktəb-lisey

    Xırdalan şəhəri, məhəllə 25

    76

    Xırdalan şəhər 2 nömrəli orta ümumtəhsil məktəbi

    Xırdalan şəhəri, 28-ci məhəllə

    77

    Xırdalan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

    Xırdalan şəhəri, S.Bəhlulzadə küçəsi 19

    78

    Saray qəsəbə A.Müzəffər adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsi, M.Müşfiq küçəsi

    79

    Güzdək qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Abşeron rayonu, Güzdək qəsəbəsi

    80

    Hökməli tam orta məktəb

    Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi

    81

    Qobu qəsəbə Ə.S.İbrahimov adına 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Abşeron rayonu, Qobu qəsəbəsi

    82

    Şahağac kənd D.Əsədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Astara rayonu, Şahağac kəndi

    83

    Şiyəkəran kənd O.Yəhyayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi

    84

    Astara rayon Şiyəkəran kənd N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Astara rayonu, Şiyəkəran kəndi

    85

    Astara şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

    Astara rayonu, H.Əliyev 122

    86

    Astara rayon M.F.Axundov adına Pensər kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Astara rayonu, Pensər kəndi

    87

    Ağdaş şəhər Nizami Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Ağdaş şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 3/4

    88

    Ağdaş şəhər M.İsayev adına tam orta məktəb

    Ağdaş şəhəri, H.Əliyev prospekti 91

    89

    Ağcabədi rayon M.Aranlı adına 11 nömrəli tam orta məktəb

    Ağcabədi rayonu, H.Əliyev prospekti

    90

    Ağcabədi rayon M.F.Axundov adına 3 nömrəli humanitar təmayüllü

    məktəb-lisey

    Ağcabədi rayonu, F.Əlizadə küçəsi 1

    91

    Ağcabədi şəhər Şirin Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Ağcabədi şəhəri

    92

    Ağcabədi rayon Hindarx qəsəbəsi, E.İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Ağcabədi rayonu, Hindarx qəsəbəsi

    93

    Ağdam rayon 18 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi

    94

    Ağdam rayon H.Əsgərov adına Quzanlı qəsəbə tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi

    95

    Ağstafa rayon Dağkəsəmən kənd 3 nömrəli tam orta məktəb

    Ağstafa rayonu, Dağkəsəmən kəndi

    96

    Ağstafa şəhər 2 nömrəli məktəb

    Ağstafa şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi

    97

    Ağstafa şəhər S.Şükürova adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Ağstafa şəhəri, A.Ələsgər küçəsi 65

    98

    Astara rayon Təngərüd kənd tam orta məktəb

    Astara rayonu, Təngərüd kəndi

    99

    Astara şəhər Ceyhun Babayev adına 3 nömrəli lisey

    Astara şəhəri, H.Əliyev prospekti

    100

    Astara şəhər Rasim Camalov adına 7 nömrəli tam orta məktəb

    Astara rayonu, Kələdəhnə qəsəbəsi

    101

    Beyləqan şəhər təbiət və humanitar fənlər təmayüllü lisey

    Beyləqan şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi 1

    102

    Beyləqan rayon Bünyadlı kəndi Y.Quliyev adına tam orta məktəb

    Beyləqan rayonu, Bünyadlı kəndi

    103

    Beyləqan şəhər N.Allahverdiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Beyləqan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 132

    104

    Bərdə şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

    Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti 155

    105

    Bərdə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

    Bərdə şəhəri, Y.Nağıyev küçəsi

    106

    Bərdə şəhər Zərifə Əliyeva adına texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey

    Bərdə şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

    107

    Bərdə şəhər Kətəlparaq kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bərdə şəhəri, Kətəlparaq kəndi

    108

    Bərdə şəhər S.Behbudov adına 6 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Bərdə şəhəri, Bakı küçəsi

    109

    Bərdə şəhər Nizami Gəncəvi adına beynəlmiləl 2 nömrəli tam orta məktəb

    Bərdə şəhəri, Natavan küçəsi

    110

    Bərdə şəhər Alı Mustafayev adına 5 nömrəli tam orta məktəb

    Bərdə şəhəri, K.Cabbarov küçəsi

    111

    Biləsuvar rayon C.Məmədov adına 1 nömrəli Xırmandalı kənd tam orta məktəb

    Biləsuvar rayonu, Xırmandalı kəndi

    112

    Biləsuvar şəhər Əlövsət Eynullayev adına 4 nömrəli tam orta məktəb

    Biləsuvar rayonu, H.Əliyev küçəsi

    113

    Biləsuvar şəhər Nizami Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Biləsuvar rayonu, H.Əliyev küçəsi

    114

    Balakən şəhər A.Novruzov adına humanitar texniki lisey

    Balakən şəhəri, R.Səmədov küçəsi

    115

    Balakən şəhər Nizami adına tam orta məktəb

    Balakən şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi

    116

    Balakən şəhər Nəsimi adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Balakən şəhəri, C.Məmmədquluzadə küçəsi

    117

    M.P.Vaqif adına Tülü kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Balakən rayonu, Tülü kəndi

    118

    Cəlilabad şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

    Cəlilabad şəhəri, Qarabağ küçəsi

    119

    Cəlilabad şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

    Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti

    120

    Gəncə şəhər Ə.Cavad adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə qəsəbəsi, 28 May küçəsi 87

    121

    Gəncə şəhər Cəfər Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Yeni Gəncə, H.Ə.Hüseynzadə küçəsi 36

    122

    Gəncə şəhər M.C.Paşayev adına 39 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, D.Qorqud küçəsi 26

    123

    Gəncə şəhər İ.Qayıbov adına 1 nömrəli pilot tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 2

    124

    Gəncə şəhər 27 nömrəli məktəb-lisey

    Gəncə şəhəri, Ə.Cəmil küçəsi 8

    125

    Gəncə şəhər M.Ə.Sabir adına 5 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Nizami küçəsi 38

    126

    Gəncə şəhər M.A.Abbaszadə adına 20 nömrəli orta məktəb

    Gəncə şəhəri, H.Əliyev prospekti 26

    127

    Gəncə şəhər Nizami Aydın adına 18 nömrəli orta məktəb

    Gəncə şəhəri, A.Ziyadxanov küçəsi 38

    128

    Gəncə şəhər 29 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, A.Ziyadxanov küçəsi 20

    129

    Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhər, Sadılı qəsəbəsi

    130

    Gəncə şəhər M.S.Vazeh adına 16 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri,Təbriz küçəsi 96

    131

    Gəncə şəhər 7 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, 5-ci mikrorayon, Ü.Hacıbəyli küçəsi

    132

    Gəncə şəhər M.P.Vaqif adına 8 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Bağbanlar məhəlləsi 76

    133

    Gəncə şəhər 30 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Nizami prospekti 18

    134

    Gəncə şəhər M.Müşfiq adına 14 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Qəmərli küçəsi 34

    135

    Gəncə şəhər V.Əliyev adına 12 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Gülüstan qəsəbəsi

    136

    Göyçay şəhər Ak.Z.Bünyadov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Göyçay şəhəri, Atatürk küçəsi 50

    137

    Göyçay rayon R.Rza adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Göyçay rayonu, N.Nərimanov küçəsi 17

    138

    Göyçay şəhər N.Gəncəvi adına 7 nömrəli tam orta məktəb

    Göyçay şəhəri, N.Gəncəvi küçəsi 4

    139

    Dəyirmandağ kənd tam orta məktəb

    Gədəbəy rayonu, Dəyirmandağ kəndi

    140

    Goranboy şəhər Q.Məmmədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Goranboy şəhəri

    141

    Qızılhacılı qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəb

    Goranboy şəhəri, Qızılhacılı qəsəbəsi

    142

    Göygöl şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb

    Göygöl şəhəri, Nəsibov məhəlləsi

    143

    Xudat şəhər K.Məhərrəmov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri, H.Əliyev küçəsi 13

    144

    Xaçmaz şəhər akademik Zərifə Əliyeva adına 8 nömrəli məktəb-lisey

    Xaçmaz şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi 78

    145

    Xaçmaz şəhər Ç.Abdullayev adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Xaçmaz şəhəri, Bakı küçəsi

    146

    Xaçmaz şəhər Ş.Sədiyev adına Qımılqışlaq kənd tam ümumtəhsil orta məktəbi

    Xaçmaz rayonu, Qımılqışlaq kəndi

    147

    Xaçmaz şəhər C.Cabbarlı adına 6 nömrəli tam orta məktəb

    Xaçmaz şəhəri, C.Əzizov küçəsi

    148

    Xaçmaz rayon Qusarçay kənd A.Məmmədov adına Qusarçay tam orta məktəb

    Xaçmaz rayonu, Qusarçay kəndi

    149

    Xaçmaz rayon Nərəcan kənd tam orta məktəb

    Xaçmaz rayonu, Nərəcan kəndi

    150

    Xaçmaz şəhər M.Məmmədov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

    Xaçmaz şəhəri, N.Tusi küçəsi

    151

    Xaçmaz şəhər M.Babayev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Xaçmaz şəhəri, H.Z.Tağıyev küçəsi

    152

    Xaçmaz şəhər Ə.Tahirov adına tam orta məktəb

    Xaçmaz rayonu, Köhnə Xaçmaz kəndi

    153

    Xaçmaz rayon Xudat şəhər T.Fərzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Xaçmaz rayonu, Xudat şəhəri

    154

    N.Gəncəvi adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, A.Ələsgər küçəsi 15

    155

    İmişli şəhər İ.Səfərov adına tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, Yalavac kəndi

    156

    İmişli rayon Məzrəli kənd R.Əliyev adına tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, Məzrəli kəndi

    157

    İmişli şəhər S.Məmmədov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, S.Fətəliyev küçəsi 1

    158

    Qızılkənd kənd H.Hüseynov adına tam orta məktəb

    İmişli rayonu, Qızılkənd kəndi

    159

    N.Şirinov adına 5 nömrəli tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, T.İsmayılov küçəsi

    160

    A.Eminov adına 7 nömrəli tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, M.Əsədov küçəsi

    161

    N.Nəmirov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    İmişli şəhəri, M.Əzizbəyov küçəsi

    162

    Sığırlı kənd C.Əsgərov adına tam orta məktəb

    Kürdəmir rayonu, Sığırlı kəndi

    163

    Kürdəmir şəhər M.Ə.Rəsulzadə adına 2 nömrəli məktəb-lisey

    Kürdəmir rayonu, M.F.Axundov küçəsi

    164

    Kürdəmir rayon T.İsmayılov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Kürdəmir şəhəri, Nizami küçəsi 4

    165

    Kürdəmir rayon V.Qurbanov adına Köhnəbazar kənd tam orta məktəb

    Kürdəmir rayonu, Köhnəbazar (Şıxımlı) kəndi

    166

    Kürdəmir şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

    Kürdəmir rayonu, O.Mirzəyev küçəsi, ev 18

    167

    Quba şəhər 6 nömrəli tam orta məktəb

    Quba şəhəri, Vaqif küçəsi

    168

    Quba şəhər H.Hüseynov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

    Quba şəhəri, A.Rəhimov küçəsi

    169

    Quba rayon A.Məmmədov adına 2 nömrəli tam orta məktəb-lisey

    Quba şəhəri, Ə.Nərimanov küçəsi

    170

    Quba rayon Bayram Şıxəmirov adına Zərdabi qəsəbə tam orta məktəb

    Quba rayonu, Zərdabi qəsəbəsi

    171

    Quba rayon İ.Hummetov adına tam orta məktəb

    Quba rayonu, Vladimirovka kəndi

    172

    Quba şəhər Z.Cəfərov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Quba şəhəri, Ə.Nərimanov küçəsi

    173

    Quba rayon İkinci Nügədi kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Quba rayonu, İkinci Nügədi kəndi

    174

    Quba rayon R.Məmmədov adına Alekseyevka kənd tam orta məktəb

    Quba rayonu, Alekseyevka kəndi

    175

    Quba rayon Z.Kərimov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Quba rayonu, 1-ci Nügədi kəndi

    176

    Qusar rayon Urva kənd K.Kərimov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Qusar rayonu, Urva kəndi

    177

    Qusar rayon Hil kənd tam orta məktəb

    Qusar rayonu, Hil kəndi

    178

    Qusar şəhər B.Ağaverdiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Qusar şəhəri, H.Əliyev prospekti 119

    179

    Qusar rayon Samur kənd tam orta məktəb

    Qusar rayonu, Samur qəsəbəsi

    180

    Qax rayon Ləkit kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Qax rayonu, Ləkit kəndi

    181

    Qax rayon Zərnə kənd S.Vəliyev adına tam orta məktəb

    Qax rayonu, Zərnə kəndi

    182

    Qax rayon M.Ə.Sabir adına Cüllük kənd tam orta məktəb

    Qax rayonu, Cüllük kəndi

    183

    Qax şəhər N.Allahverdiyev adına 2 nömrəli məktəb-lisey

    Qax şəhəri, A.Məmmədov 45

    184

    Qax rayon Qaxbaş kənd 2 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Qax rayonu, Qaxbaş kəndi

    185

    Qax şəhər Tofiq İsmayılov adına 5 nömrəli tam orta məktəb

    Qax şəhəri, M.Müşfiq küçəsi 7

    186

    Qax şəhər Etibar Babayev adına 4 nömrəli tam orta məktəb

    Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi

    187

    Qax şəhər V.Əliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Qax şəhəri, H.Əliyev prospekti

    188

    Qazax şəhər S.Əfəndiyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Qazax şəhəri H.Z.Tağıyev küçəsi 31

    189

    Qəbələ şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

    Qəbələ şəhəri, H.Əliyev prospekti

    190

    M.Əbilov adına Şağlaküçə kənd tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Şağlaküçə kəndi

    191

    Lənkəran rayon Rvo kənd tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Lənkəran şəhəri, Rvo kəndi

    192

    Lənkəran şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb

    Lənkəran şəhəri, H.Əliyev küçəsi 78

    193

    Q.Zeynalov adına Darquba kənd tam ümumtəhsil məktəbi

    Lənkəran rayonu, Darquba kəndi

    194

    Zövlə kənd M.Qarayev adına tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Zövlə kəndi

    195

    Lənkəran rayon Şürük kənd tam orta məktəb

    Lənkəran şəhəri, Şürük kəndi

    196

    Lənkəran rayon Xanbulan kənd tam orta məktəb

    Lənkəran şəhəri, Xanbulan kəndi

    197

    Lənkəran rayon İdrak Hüseynov adına Osaküçə kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Lənkəran rayonu, Osaküçə kəndi

    198

    Lənkəran şəhər V.Əliyev adına 4 nömrəli tam orta məktəb-lisey

    Lənkəran şəhəri, Şirəli Axundov küçəsi 7

    199

    Lənkəran rayon A.Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəb

    Lənkəran şəhəri, Anar Mahmudov küçəsi 1

    200

    Lənkəran rayon Separadi kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Lənkəran rayonu, Separadi kəndi

    201

    Lənkəran rayon Aşağı Nüvədi qəsəbə tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Aşağı Nüvədi qəsəbəsi

    202

    Lənkəran şəhər 5 nömrəli tam orta məktəb

    Lənkəran şəhəri, M.M.Axund küçəsi 94

    203

    Vilvan kənd Ə.H.Hüseynov adına tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Vilvan kəndi

    204

    Laçın şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

    Laçın şəhəri

    205

    Masallı rayon N.Gəncəvi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Masallı rayonu, Boradigah kəndi

    206

    Masallı şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

    Masallı rayonu, H.Əliyev prospekti

    207

    Masallı rayon N.Həsənov adına Gəyəçöl kənd tam orta məktəb

    Masallı rayonu, Gəyəçöl kəndi

    208

    Mingəçevir şəhər İ.Qayıbov adına 10 nömrəli tam orta məktəb

    Mingəçevir şəhəri, R.Rza küçəsi 14

    209

    Mingəçevir şəhər təbiət-riyaziyyat və humanitar elmlər təmayüllü lisey

    Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev prospekti 79

    210

    Mingəçevir şəhər R.Muradov adına 15 nömrəli texniki humanitar lisey

    Mingəçevir şəhəri, R.Rza küçəsi 14

    211

    Mingəçevir şəhər N.Nərimanov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Mingəçevir şəhəri, N.Nərimanov küçəsi

    212

    Mingəçevir şəhər M.Hüseynzadə adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Mingəçevir şəhəri, D.Əliyeva küçəsi, ev 21

    213

    Mingəçevir şəhər N.Gəncəvi adına 8 nömrəli tam orta məktəb

    Mingəçevir şəhəri, C.Əliyev küçəsi

    214

    Naftalan şəhər İ.Nəsimi adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Naftalan şəhəri, H.Əliyev prospekti 204

    215

    Naftalan şəhər S.Vurğun adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Naftalan şəhəri

    216

    Neftçala şəhər S.İ.Manafov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Neftçala şəhər, 28 May küçəsi

    217

    Sabirabad şəhər E.Nadirov adına 8 nömrəli tam orta məktəb

    Sabirabad şəhəri, V.Əhmədov küçəsi 29

    218

    Sabirabad şəhər M.Ə.Sabir adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Sabirabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 43

    219

    Saatlı şəhər M.Muradov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Saatlı şəhəri, M.F.Axundov küçəsi

    220

    Saatlı rayon Mircəlalkənd kənd T.İsmayılav adına tam orta məktəb

    Saatlı rayonu, Mircəlalkənd kəndi

    221

    Salyan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

    Salyan şəhəri, Q.Səmədov küçəsi 41

    222

    Salyan şəhər Aşıq Pənah adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Salyan şəhəri, A.Pənah küçəsi

    223

    Şəmkir şəhər M.Füzuli adına məktəb-lisey

    Şəmkir şəhəri, F.Əhmədov küçəsi 34

    224

    Zəyəm qəsəbə Ə.Cəmil adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Şəmkir rayonu, Zəyəm qəsəbəsi

    225

    Dəllər-Cəyir kənd tam orta məktəb

    Şəmkir rayonu, Dəllər Cəyir kəndi

    226

    Düyərli kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Şəmkir rayonu, Düyərli kəndi

    227

    Şamaxı şəhər E.Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Şamaxı şəhəri, Şəhriyar küçəsi 21

    228

    Şamaxı şəhər S.Qənizadə adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Şamaxı şəhəri, A.Əhmədov küçəsi 3

    229

    Şamaxı şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

    Şamaxı şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

    230

    Şamaxı şəhər M.Hadi adına 9 nömrəli tam orta məktəb

    Şamaxı şəhəri, A.Məmmədağa küçəsi 56

    231

    Şamaxı şəhər 10 nömrəli tam orta məktəb

    Şamaxı şəhər, S.Ə.Şirvani küçəsi

    232

    Şirvan şəhər E.İmanov adına 10 nömrəli tam orta məktəb

    Şirvan şəhər, S.Vurğun küçəsi

    233

    Şirvan şəhər M.Osmanov adına 20 nömrəli tam orta məktəb

    Şirvan şəhər, 28 May küçəsi

    234

    Şirvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəb

    Şirvan şəhəri, H.Əliyev prospekti 1

    235

    Şabran rayon Ağalıq kənd E.Mütəllimov adına tam orta məktəb

    Şabran rayonu, Ağalıq kəndi

    236

    Şabran şəhər 1 nömrəli məktəb

    Şabran şəhəri, H.Əliyev prospekti

    237

    Şabran şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb

    Şabran şəhəri, H.Əliyev prospekti

    238

    Şəki şəhər 8 nömrəli tam orta məktəb

    Şəki şəhəri, S.Rəhman küçəsi

    239

    Tərtər rayon Ə.Məmmədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Tərtər rayonu, E.Məmmədov küçəsi 4

    240

    Tovuz şəhər N.Tusi adına təbiət və texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey

    Tovuz şəhəri, M.P.Vaqif küçəsi 1

    241

    Tovuz şəhər A.S.Puşkin adına tam orta məktəb

    Tovuz şəhəri, M.Zeynalov küçəsi 5

    242

    Alakol kənd N.Sadıqov adına tam orta məktəb

    Tovuz rayonu, Alakol kəndi

    243

    Əyyublu kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Tovuz rayonu, Əyyublu kəndi

    244

    Tovuz şəhər A.Qasımov adına tam orta məktəb

    Tovuz şəhəri, Nəsimi küçəsi

    245

    Düz Qırıqlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Tovuz rayonu, Düz Qırıqlı kəndi

    246

    Yusif Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta məktəb

    Tovuz rayonu, Bozalqanlı kəndi

    247

    Tovuz şəhər Aşağı Öysüzlü kənd E.Məmmədov adına tam orta məktəb

    Tovuz şəhəri, M. Musayev küçəsi

    248

    Tovuz şəhər M.Ələkbərov adına tam orta məktəb

    Tovuz şəhəri, M.Hüseyn küçəsi

    249

    Ucar rayonu 4 nömrəli tam orta məktəb

    Ucar şəhəri, Oğuz küçəsi

    250

    Yevlax şəhər Nizami adına 7 nömrəli tam orta məktəb

    Yevlax rayonu, Nizami prospekti 133

    251

    Yevlax rayon M.Ə.Sabir adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Yevlax, H.Əliyev prospekti 69

    252

    Yevlax rayon S.Əliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Yevlax şəhəri, Nizami prospekti 77

    253

    Yevlax rayon Ş.Qurbanov adına 8 nömrəli tam orta məktəb

    Yevlax şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi

    254

    Yevlax rayon İ.Nəsimi adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Yevlax şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi 76

    255

    Yevlax rayon N.Nərimanov adına 9 nömrəli tam orta məktəb

    Yevlax şəhəri, H.Əliyev prospekti

    256

    Zaqatala rayon Akif Babaşov adına Muxax kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala rayonu, Muxax kəndi

    257

    Zaqatala rayon Şəmsəddin İsayev adına Muxax kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala rayonu, Muxax kəndi

    258

    Zaqatala şəhər İsmət Qayıbov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala rayonu, Qazangül qəsəbəsi

    259

    Zaqatala şəhər Z.Murtuzəliyev adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi 1A

    260

    Zəngilan rayon Ağalı kənd tam orta məktəb

    Zəngilan rayonu, Ağalı kəndi

    261

    Zaqatala rayon V.Bədəlov adına Tala kənd 1 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi

    262

    Zaqatala rayon R.Şabanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala rayonu, Aşağı Tala kəndi

    263

    Zaqatala rayon Yuxarı Tala kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala rayonu, Yuxarı Tala kəndi

    Yararlılıq müddəti bitmiş məhsullar aşkarlanan məktəblər

    1

    Astara rayon Məhərrəm Abıyev adına Vaqo kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Astara rayonu, Vaqo kəndi

    2

    Astara şəhər Fərman Əliyarov adına 6 nömrəli məktəb

    Astara şəhəri, S.Vurğun küçəsi

    3

    Astara rayon Z.Əhmədzadə adına Pensər kənd 2 nömrəli tam orta məktəb

    Astara rayonu, Pensər kəndi

    4

    Astara rayon Ərçivan qəsəbə Natiq Kərimov adına 3 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Astara rayonu, Ərçivan qəsəbəsi

    5

    Astara rayon A.İbrahimov adına Şüvi kənd tam orta məktəb

    Astara rayonu, Şüvi kəndi

    6

    Cəlilabad şəhər 3 nömrəli tam orta məktəb

    Cəlilabad şəhəri, C.Cahangirov küçəsi

    7

    Cəlilabad rayon Ş.Sultanov adına Qarazəncir kənd tam orta ümumtəhsil məktəbi

    Cəlilabad rayonu, Qarazəncir kəndi

    8

    Gəncə şəhər 28 nömrəli tam orta məktəb

    Gəncə şəhəri, Azərbaycan bayrağı küçəsi, döngə 1

    9

    Göygöl rayon Coşqun Verdiyev adına Aşıqlı kənd tam orta məktəb

    Göygöl rayonu, Aşıqlı kəndi

    10

    İlqar Mahmudov adına Liman şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Liman şəhəri

    11

    Lənkəran rayon Nərimanabad qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Nərimanabad qəsəbəsi

    12

    Xarxatan kənd tam orta məktəb

    Lənkəran rayonu, Xarxatan kəndi

    13

    Mingəçevir şəhər 4 nömrəli tam orta məktəb

    Mingəçevir şəhəri, Y.Mansurov küçəsi,

    ev 3

    14

    Masallı rayon İ.Nağıyev adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Masallı rayonu, Boradigah qəsəbəsi

    15

    Təzə Alvadı kənd Elşad Əhədov adına 1 nömrəli tam orta məktəb

    Masallı rayonu, Təzə Alvadı kəndi

    16

    Masallı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb

    Masallı şəhəri, Qurtuluş küçəsi

    17

    Masallı rayon S.Rzayev adına Böyük Kolatan kənd tam orta məktəb

    Masallı rayonu, Böyük Kolatan kəndi

    18

    Salyan şəhər Yusif Qasımov adına 4 nömrəli tam orta məktəb

    Salyan şəhəri, Ə.Hüseynov küçəsi 2

    19

    Şabran rayon Roman Yusifov adına 2 nömrəli texniki təmayüllü məktəb-lisey

    Şabran şəhəri, T.Abbasov küçəsi 1

    20

    Siyəzən şəhər M.Müşviq adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Siyəzən şəhəri, T.İsmayılov küçəsi

    21

    Siyəzən şəhər Ş.İsmayılov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi 46A

    22

    Zaqatala şəhər Şıxəli Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala şəhəri, Vidadi küçəsi 26

    23

    Zaqatala şəhər N.Hüseynov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    Zaqatala şəhəri, H.Əliyev prospekti

    Qadağan edilmiş məhsullar aşkarlanan məktəblər

    1

    322 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    (Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort)

    Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq, keçid 1349

    2

    214 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    (Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort)

    Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Ə.Əzimzadə küçəsi 18

    3

    240 nömrəli məktəb

    (Aşkar edilmiş məhsul: kremli tort )

    Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Cəlal küçəsi 20

    4

    182 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi

    (Aşkar edilmiş məhsul: qızardılmış kartof fri)

    Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, G.Ramazanov küçəsi 84

    5

    Sabirabad şəhər N.Nərimanov adına 2 nömrəli tam orta məktəb

    (Aşkar edilmiş məhsul: qızardılmış pirojki)

    Sabirabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 158

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Məktəb Pozuntular Bufet
    Foto
    АПБА: В марте в 263 школах выявлены серьезные нарушения санитарных норм

    Son xəbərlər

    21:23

    İsrail və Livan arasında danışıqların ikinci raundu ABŞ-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    21:11

    Türkiyədə silah almaq məhdudlaşdırılır

    Region
    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan 2006-cı ildən Avropanın enerji təchizatında mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti