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    АПБА расследует массовое отравление на свадьбе в Кюрдамире

    Здоровье
    • 01 октября, 2026
    • 09:52
    АПБА расследует массовое отравление на свадьбе в Кюрдамире

    Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) расследует массовое отравление, произошедшее на свадьбе в банкетном зале "Гюнеш" в Кюрдамирском районе.

    Как сообщили Report в АПБА, по предварительным данным, банкетный зал был арендован, а продукты для свадебного мероприятия были приготовлены организаторами свадьбы и поданы гостям.

    Агентство принимает соответствующие меры для установления причин произошедшего.

    В АПБА отметили, что приготовление и хранение продуктов в домашних условиях для свадеб, помолвок и других массовых мероприятий с несоблюдением температурного режима, правил личной гигиены и других требований безопасности пищевых продуктов повышает риск пищевых отравлений.

    О результатах расследования АПБА сообщит дополнительно.

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Массовое отравление
    AQTA Kürdəmirdə toyda baş verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparır
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