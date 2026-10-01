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    AQTA Kürdəmirdə toyda baş verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparır

    Sağlamlıq
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:44
    AQTA Kürdəmirdə toyda baş verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparır

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Kürdəmir rayonunda yerləşən "Günəş" şadlıq sarayında keçirilən toy mərasimində baş verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparır.

    Bu barədə "Report"un Yuxarı Şirvan bürosuna AQTA-dan məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində Agentlik tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir.

    Kütləvi zəhərlənmə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Kürdəmir
    АПБА расследует массовое отравление на свадьбе в Кюрдамире
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