    АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках

    Здоровье
    • 21 октября, 2025
    • 16:39
    В ряде регионов Азербайджана на сельскохозяйственных рынках нарушаются правила совместного содержания животных разного происхождения, что может привести к распространению инфекций.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), с ростом риска сезонных заболеваний соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических требований на животноводческих рынках приобретает особую важность.

    "Совместное содержание животных различного происхождения и несоблюдение установленных правил могут привести к распространению инфекционных заболеваний. Проведенные мониторинги показывают, что в некоторых районах страны эти требования нарушаются, что создает угрозу как для животных, так и для здоровья людей", - отметили в агентстве.

