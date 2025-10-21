АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках
Здоровье
- 21 октября, 2025
- 16:39
В ряде регионов Азербайджана на сельскохозяйственных рынках нарушаются правила совместного содержания животных разного происхождения, что может привести к распространению инфекций.
Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), с ростом риска сезонных заболеваний соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических требований на животноводческих рынках приобретает особую важность.
"Совместное содержание животных различного происхождения и несоблюдение установленных правил могут привести к распространению инфекционных заболеваний. Проведенные мониторинги показывают, что в некоторых районах страны эти требования нарушаются, что создает угрозу как для животных, так и для здоровья людей", - отметили в агентстве.
Последние новости
16:52
Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.aiВнешняя политика
16:52
В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поездаДругие страны
16:40
Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в ТбилисиВ регионе
16:39
Фото
АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынкахЗдоровье
16:34
Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвокатаПроисшествия
16:30
Фото
Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:30
Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евроДругие страны
16:29
АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-ГабалаИнфраструктура
16:22