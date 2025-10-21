АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках

В ряде регионов Азербайджана на сельскохозяйственных рынках нарушаются правила совместного содержания животных разного происхождения, что может привести к распространению инфекций.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), с ростом риска сезонных заболеваний соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических требований на животноводческих рынках приобретает особую важность.

"Совместное содержание животных различного происхождения и несоблюдение установленных правил могут привести к распространению инфекционных заболеваний. Проведенные мониторинги показывают, что в некоторых районах страны эти требования нарушаются, что создает угрозу как для животных, так и для здоровья людей", - отметили в агентстве.