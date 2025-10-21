İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    AQTA: Bölgə bazarlarının bəzilərində heyvanların birgə saxlanma qaydaları pozulur

    Sağlamlıq
    • 21 oktyabr, 2025
    • 16:05
    AQTA: Bölgə bazarlarının bəzilərində heyvanların birgə saxlanma qaydaları pozulur

    Azərbaycanda bəzi bölgələrdə bazarlarda müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mövsümi xəstəliklərin yayılma riski artdıqca heyvan bazarlarında gigiyena və baytarlıq tələblərinə əməl olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır:

    "Bazarlarda müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması və qaydalara riayət edilməməsi infeksiyaların yayılmasına səbəb ola bilər. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, bəzi bölgələrdə bu qaydalar pozulur. Bu isə həm heyvanlar, həm də insanlar üçün təhlükə yaradır".

    Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi heyvan xəstəlikləri
    Foto
    АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках

