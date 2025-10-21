AQTA: Bölgə bazarlarının bəzilərində heyvanların birgə saxlanma qaydaları pozulur
Sağlamlıq
- 21 oktyabr, 2025
- 16:05
Azərbaycanda bəzi bölgələrdə bazarlarda müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması qaydaları pozulur.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, mövsümi xəstəliklərin yayılma riski artdıqca heyvan bazarlarında gigiyena və baytarlıq tələblərinə əməl olunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır:
"Bazarlarda müxtəlif mənşəli heyvanların bir yerdə saxlanması və qaydalara riayət edilməməsi infeksiyaların yayılmasına səbəb ola bilər. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, bəzi bölgələrdə bu qaydalar pozulur. Bu isə həm heyvanlar, həm də insanlar üçün təhlükə yaradır".
Son xəbərlər
16:52
Azərbaycanın dördqat dünya çempionu olan güləşçisi karyerasını başa vurubFərdi
16:51
IMF Bakı və İrəvan arasında sülh sazişində CCA regionunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial görürBiznes
16:48
Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcəkİnfrastruktur
16:47
"Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"Futbol
16:46
Video
"Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıbRegion
16:44
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri növbəti il Dünya Seriyasında bütün çəki dərəcələrində çıxış edəcəkFərdi
16:42
Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublarXarici siyasət
16:42
Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
16:41