Tərtərdə itkin düşən 82 yaşlı qadının meyiti kanaldan tapılıb
Hadisə
- 08 dekabr, 2025
- 09:29
Tərtərdə itkin düşən qadının meyiti kanaldan tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 6-da itkin düşən, 1943-cü il təvəllüdlü Bayramova Ceyran Kamal qızının meyiti ötən gün Ş.İ.Xətai küçəsindən keçən paylayıcı kanaldan aşkar edilərək çıxarılıb.
Hazırda faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
