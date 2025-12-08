İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tərtərdə itkin düşən 82 yaşlı qadının meyiti kanaldan tapılıb

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:29
    Tərtərdə itkin düşən 82 yaşlı qadının meyiti kanaldan tapılıb

    Tərtərdə itkin düşən qadının meyiti kanaldan tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 6-da itkin düşən, 1943-cü il təvəllüdlü Bayramova Ceyran Kamal qızının meyiti ötən gün Ş.İ.Xətai küçəsindən keçən paylayıcı kanaldan aşkar edilərək çıxarılıb.

    Hazırda faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Tərtər itkin Meyit

