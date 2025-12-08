İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    FHN: Ötən həftə əməliyyatlar zamanı 13 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:34
    FHN: Ötən həftə əməliyyatlar zamanı 13 nəfərin meyiti tapılıb

    Ötən həftə əməliyyatlar zamanı 13 nəfərin meyiti tapılıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında nazirliyin aidiyyəti qurumları tərəfindən ötən həftə ərzində 187 yanğına çıxış, 28 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 3 avtonəqliyyat qəzası, 1 intihara cəhd və 2 partlayış faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 11-i azyaşlı olmaqla 43 nəfər xilas edilib, 30 nəfər təxliyə olunub, 20 nəfər xəsarət alıb, əməliyyatlar zamanı 13 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    FHN Statistika yanğın

    Son xəbərlər

    10:04

    Şahmar Mövsümov: "Azərbaycan gömrüyü ardıcıl, dərin transformasıyadan keçib"

    Biznes
    09:58

    "Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    09:55
    Foto

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki boksçusu qələbə qazanıb

    Fərdi
    09:47

    Vətəndaşlar qaz təchizatı ilə bağlı müayinə aktlarına "mygov" platformasında baxa biləcəklər

    İKT
    09:44
    Foto

    Astrofizika kafedrası: Maqnit qasırğası gözlənilir

    Elm və təhsil
    09:44

    Masallının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:40

    Pezeşkian Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək

    Region
    09:38

    "Napoli" klubu 38 ildən sonra rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    09:34

    FHN: Ötən həftə əməliyyatlar zamanı 13 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti