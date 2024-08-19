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АПБА ограничило деятельность пекарни в Сумгайыте из-за нарушений санитарных норм

АПБА ограничило деятельность пекарни в Сумгайыте из-за нарушений санитарных норм Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило ряд нарушений в пекарне "Стамбул" в Сумгайыте.
Здоровье
19 августа 2024 г. 14:41
АПБА ограничило деятельность пекарни в Сумгайыте из-за нарушений санитарных норм

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило ряд нарушений в пекарне "Стамбул" в Сумгайыте.

Как сообщили Report в АПБА, агентство провело внеплановую проверку на предприятии.

Проверка выявила несоблюдение технических нормативных требований в области безопасности пищевых продуктов. Кроме того, персонал пекарни не прошел медицинское освидетельствование, санитарно-гигиеническое состояние помещения оказалось неудовлетворительным, а маркировка сырьевой продукции не соответствовала законодательным требованиям.

По итогам проверки было принято административное решение об ограничении деятельности предприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda un məmulatları müəssisəsində istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb

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