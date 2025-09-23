АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных
- 23 сентября, 2025
- 11:29
Азербайджан получил статус страны, свободной от высокопатогенного птичьего гриппа, африканской чумы свиней, чумы мелких жвачных и других подобных заболеваний.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Агентства пищевой безопасности (АПБА) Закия Мустафаева в рамках Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.
Она отметила, что Азербайджан стремится применять систему продовольственной безопасности, отвечающую международным стандартам.
"Получение статуса свободной от болезней страны является результатом комплексных мер в этой области. Такие шаги создали новые возможности для экспорта животных и продуктов животного происхождения", - добавила Мустафаева.
