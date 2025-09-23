AQTA: Azərbaycan quş və heyvan mənşəli xəstəliklərdən azad ölkə statusu alıb
- 23 sentyabr, 2025
- 10:58
Azərbaycan yüksək patogen quş qripindən, Afrika donuz taunu, PPR xəstəliyi kimi xəstəliklərdən azad ölkə statusu alıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədrinin müavini Zəkiyyə Mustafayeva sentyabrın 23-də Bakıda keçiriIən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qida təhlükəsizliyi sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun tətbiq etməyə çalışır:
"Xəstəliklərdən azad statusların əldə olunması bu sahədə həyata keçirilmiş kompleks tədbirlərin göstəricisidir. Eyni zamanda bu, yerli heyvanların və heyvan mənşəli məhsulların ixracı üçün yeni imkanlar yaradıb".
