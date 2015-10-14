Анар Алиев​: Зоб чаще встречается у женщин - ИНТЕРВЬЮ

"Если голос человека изменился, в горле отмечается ощутимое образование, наблюдается резкое снижение или повышение веса, выпадение волос, утомляемость, слабость, одним из первых предположений должно быть наличие заболевания щитовидной железы"

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с врачем Национального онкологического центра министерства здравоохранения, заведующего отделением радионуклидной терапии Анаром Алиевым.

- Что послужило созданию отделения радионуклидной терапии в Национальном онкологическом центре?

- В развитых странах ранняя постановка диагноза больным положительно влияет на продолжительность жизни населения. Ранняя диагностика - означает лечение на ранних стадиях заболевания. Раньше в Азербайджане не было специализированного лечебного центра для больных раком щитовидной железы. Такие специализированные центры в СССР были всего лишь в нескольких местах.

До конца 2011 года эти больные после хирургической операции ехали в Турцию, Иран и другие места для получения специфического лечения. В конце 2011 года по решению директора центра Джамиля Алиева открылось это отделение. В отделении уже проводится лечение рака, токсического зоба методами европейских и американских врачей.

- Как построены внешние связи вашего отделения? Какие шаги предпринимаются для изучения опыта зарубежных стран и применения его на практике?

- В этой сфере у нас есть серьезные планы. В целях просвещения врачей, повышения профессионализма и обмена опытом планируем пригласить профессоров из США, Европы и Турции. В конце этого года вместе с иностранными специалистами хотим организовать специальные конференции. До сих пор для просвещения врачей центра организовывались общие международные конференции. Врачи на периферии также будут проинформированы о болезни и ее лечении.

В настоящее время наши технические возможности отвечают требованиям населения Азербайджана. Надеемся, что в будущем наши дела будут еще лучше.

- Наблюдается ли увеличение количества больных после открытия отделения?

- В связи с ростом просвещения населения страны, повышением опыта врачей число обратившихся больных растет. В 2012 году число больных, получающих лечение от рака щитовидной железы, составляло 220 человек, в 2013 году их число выросло до 340 человек, а в прошлом году составило 460 человек. Согласно статистике за 6 месяцев 2015 года можем сказать, что в этом году данный показатель составит примерно 550 человек. Если учесть, что частота встречаемости рака щитовидной железы в мире колеблется в пределах 4-9 человек на 100 тыс. населения, в Азербайджане это число должно варьировать в пределах 600-650 человек.

- Каковы первичные признаки заболевания щитовидной железы?

- Если голос человека изменился, в горле отмечается ощутимое образование, наблюдается резкое снижение или повышение веса, выпадение волос, утомляемость, слабость, одним из первых предположений должно быть наличие заболевания щитовидной железы.

- Вы рассказали о вреде радиации. Какую роль играет радиация в возникновении этой болезни?

- Щитовидная железа - очень чувствительный орган. Поэтому люди, работающие с радиацией, должны периодически проходить обследование щитовидной железы.

- К работникам каких сфер это относится?

- Например, врачи, работающие на ангиографии в кардиографии, медсестры и врачи, работающие с радиационными аппаратами, должны своевременно проходить обследование. Работники заводов и фабрик, производящих радиоактивные вещества, применяют различные защитные средства от вредного влияния, но они также подвергаются радиации. Обычная естественная радиация не сильно влияет на здоровье, так как в наших клетках есть защитный механизм.

- У кого чаще встречается зоб?

- Зоб чаще встречается у женщин. 8 из 10-ти больных - женщины. Это, по всей вероятности, связано с иммунной системой женщин.