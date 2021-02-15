ANAMA приглашает на работу врачей

Министерство здравоохранения распространило объявление о наборе врачей.
Как сообщает Report, учитывая расширение масштабов операций по очистке территорий, освобожденных от оккупации, для обеспечения безопасности и своевременного предотвращения несчастных случаев в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) будут сформированы региональные управления (Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Ходжавенд (Агоглан), Агдам, Шуша, Тертер, Кельбаджар, Лачын).
Для работы в этих управлениях приглашаются на работу врачи по следующим специальностям:
- врач-терапевт
- врач скорой помощи
- врач-анестезиолог-реаниматолог
- врач-травматолог-ортопед
- врач-общий хирург.