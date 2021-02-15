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ANAMA приглашает на работу врачей

ANAMA приглашает на работу врачей Министерство здравоохранения распространило объявление о наборе врачей.
Здоровье
15 февраля 2021 г. 15:10
ANAMA приглашает на работу врачей
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Министерство здравоохранения распространило объявление о наборе врачей.

Как сообщает Report, учитывая расширение масштабов операций по очистке территорий, освобожденных от оккупации, для обеспечения безопасности и своевременного предотвращения несчастных случаев в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) будут сформированы региональные управления (Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Ходжавенд (Агоглан), Агдам, Шуша, Тертер, Кельбаджар, Лачын).

Для работы в этих управлениях приглашаются на работу врачи по следующим специальностям:

- врач-терапевт

- врач скорой помощи

- врач-анестезиолог-реаниматолог

- врач-травматолог-ортопед

- врач-общий хирург.

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