ANAMA приглашает на работу врачей

Министерство здравоохранения распространило объявление о наборе врачей.

Министерство здравоохранения распространило объявление о наборе врачей.

Как сообщает Report, учитывая расширение масштабов операций по очистке территорий, освобожденных от оккупации, для обеспечения безопасности и своевременного предотвращения несчастных случаев в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) будут сформированы региональные управления (Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Ходжавенд (Агоглан), Агдам, Шуша, Тертер, Кельбаджар, Лачын).

Для работы в этих управлениях приглашаются на работу врачи по следующим специальностям:

- врач-терапевт

- врач скорой помощи

- врач-анестезиолог-реаниматолог

- врач-травматолог-ортопед

- врач-общий хирург.