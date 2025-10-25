Ахлиман Амирасланов: 90% нуждающихся в пересадке органов в мире умирают

В мире ежегодно проводится около 150–160 тысяч операций по трансплантации органов, однако этого количества недостаточно.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на международной конференции, посвященной вопросам трансплантации органов.

По словам депутата, этот показатель покрывает лишь 10% глобальной потребности, а остальные 90% нуждающихся в пересадке, к сожалению, умирают.

"В парламенте Азербайджана был принят закон "О трансплантации органов и тканей". Перед его утверждением состоялось четыре парламентских слушания и множество обсуждений. После этого был создан Координационный центр, что позволило достичь значительных успехов", - сказал парламентарий.