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    Агентство продбезопасности прокомментировало информацию о введении запрета на продажу живой птицы

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о введении запрета на импорт в страну мяса птицы и яиц, а также продажу живой птицы. 

    Как сообщили Report в Агентстве, подобная информация далека от реальности и не соответствует действительности: "Агентство продовольственной безопасности осуществляет экспертизу с точки зрения продовольственной безопасности импортируемого продовольствия и госконтроль в данной сфере. 

    На проведенной на прошлой неделе встрече с членами Общества птицеводов Азербайджана было принято совместное заявление, направленное на обеспечение продовольственной безопасности в рамках требований законодательства по соответствующей сфере, применение и развитие международных стандартов, а также защиту прав потребителей. Предусматривается реализация мер в данном направлении". 

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