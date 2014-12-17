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    ​Африканский союз отправляет 187 эфиопских врачей в зону эпидемии лихорадки Эбола

    На западе Африки Эболой заразились 18 464 человека

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Африканский союз (АС) сообщил сегодня, что отправляет 187 врачей и медсестер из Эфиопии на запад Африки для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, объединяющий 54 страны Африки союз обещал направить в наиболее пораженные смертельным вирусом Либерию, Гвинею и Сьерра-Леоне тысячу врачей. В начале декабря в зону эпидемии уехали 250 врачей и медсестер из Нигерии. До этого там работали лишь 87 африканских медсотрудников.

    В трех западноафриканских странах не хватает своего медперсонала, а многие врачи заразились вирусом и скончались.

    По последним данным Всемирной организации здравоохранения, на западе Африки Эболой заразились 18 464 человека. Из них скончались 6841.

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