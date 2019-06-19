Адиль Гейбулла: Наблюдаемые сейчас заболевания связаны не с гриппом, а с простудой

"Летом из-за жары люди не следуют режиму".

Об этом Report сообщил независимый эксперт, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла.

По его словам, заболевания, которые сейчас наблюдаются у людей, связаны не с гриппом, а простудой: "В верхних дыхательных путях присутствует много микробов, и это приводит к появлению симптомов, схожих с симптомами гриппа. Летом из-за жары люди не следуют режиму. При несоблюдении определенных режимов, несмотря на жару, из-за температурной разницы происходят воспалительные реакции. В результате возникают такие симптомы как насморк, чихание, кашель, жар и др.".

Профессор сообщил, что при появлении подобных симптомов нужно некоторое время следить за собой: "Нужно воздерживаться от употребления холодной воды, обращать внимание на одежду, не спать под кондиционером, принимать много жидкости комнатной температуры. Особенно в этом сезоне особое внимание нужно уделить приему витаминов".