Адиль Аллахвердиев: Лица младше 20 лет - носители коронавируса

Сами того не зная, они заражают пожилых людей у себя дома

"Сейчас у нас нет нормальной вакцины. Даже если будет, не сможем ничего сказать о ее эффективности".

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики им. Вели Ахундова профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, антитела против вируса сохраняются 4-6 месяцев, а потом снижаются: "Наша здравоохранительная система рассматривает вакцины. С появления COVID-19 и по сей день у нас имеются только требования к медицинской маске, социальной дистанции и следованию правилам гигиены. Этим правилам нужно серьезно следовать".

А.Аллахвердиев отметил, что лица младше 20 лет являются носителями коронавируса: "Они, сами того не зная, заражают пожилых людей у себя дома".