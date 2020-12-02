О нас
Report Georgia
Аудио новости

Адиль Аллахвердиев: Лица младше 20 лет - носители коронавируса

Адиль Аллахвердиев: Лица младше 20 лет - носители коронавируса Сами того не зная, они заражают пожилых людей у себя дома
Здоровье
2 декабря 2020 г. 14:58
Адиль Аллахвердиев: Лица младше 20 лет - носители коронавируса
0 : 00
0 : 00

"Сейчас у нас нет нормальной вакцины. Даже если будет, не сможем ничего сказать о ее эффективности".

Как сообщает Report, об этом на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров сказал директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики им. Вели Ахундова профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, антитела против вируса сохраняются 4-6 месяцев, а потом снижаются: "Наша здравоохранительная система рассматривает вакцины. С появления COVID-19 и по сей день у нас имеются только требования к медицинской маске, социальной дистанции и следованию правилам гигиены. Этим правилам нужно серьезно следовать".

А.Аллахвердиев отметил, что лица младше 20 лет являются носителями коронавируса: "Они, сами того не зная, заражают пожилых людей у себя дома".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Adil Allahverdiyev: "20 yaşdan aşağı olanlar ölüm daşıyıcılarıdır"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
Депутат от Кельбаджара: Отдел полиции размещен в центре города
2 декабря 2020 г. 11:42
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
Начальник дорожной полиции МВД освобожден от должности
2 декабря 2020 г. 10:21
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi