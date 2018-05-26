В Луврском музее выставлены работы азербайджанских художников - ФОТО

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Париж. 26 мая. REPORT.AZ/ Работы азербайджанских художников выставлены в салоне Карусель Луврского музея в Париже.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, на международной выставке современного искусства "Art Shopping” демонстрируются произведения таких профессиональных художников как Есмер Нариманбекова и Марьям Алекберли. На выставке также участвуют молодые и талантливые художники - Лейла Меликова, Джамиля Султан, Фатима Мамедова, Фидан Алиева, Айдан Гусейнли и другие.

Международная выставка современного искусства “Art Shopping” продлится до 27 мая.