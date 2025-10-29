Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 29 октября, 2025
    • 20:56
    В галерее Nine Senses открылась выставка Огонь, Вода и Поцелуи

    В Nine Senses Art Center 29 октября состоялось торжественное открытие выставки "Огонь, Вода и Поцелуи", на которой была представлена новая серия работ известной азербайджанской художницы Рамины Саадатхан.

    Как передает Report, выставку посетили представители азербайджанского арт-сообщества, художники, коллекционеры, дипломаты, журналисты, а также иностранные ценители современного искусства.

    Рамина Саадатхан является выпускницей Художественного училища имени А. Азимова и Азербайджанской государственной академии изящных искусств. В ее творчестве соединяются живопись, коллаж и поп-арт с элементами абстрактного экспрессионизма.

    Новая серия работ художницы отражает поэтический поиск первоосновы и стихий - огня и воды, которые очищают душу и помогают лучше понять язык тела.

    Выставка проходит в рамках программы Art Weekend, посвященной современному искусству, музыке и творческому диалогу, при поддержке организации For Azerbaijan.

    Первая часть экспозиции Саадатхан под названием Uomo Natura сейчас демонстрируется в финале арт-центра Sea Breeze.

