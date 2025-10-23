Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    В Баку представили люстру "Харыбюльбюль"

    • 23 октября, 2025
    • 14:27
    В Баку представили люстру Харыбюльбюль

    В Баку в шоуруме Museum Furniture состоялась презентация люстры "Харыбюльбюль", объединяющей элементы азербайджанского культурного наследия в современном дизайне.

    Как сообщает Report, проект создан Museum Furniture совместно с итальянскими мастерами бренда iBorbone.

    Люстра выполнена в форме цветка харыбюльбюль, который символизирует путь Азербайджана к возрождению.

    Организаторы мероприятия отметили, что если в годы оккупации харыбюльбюль означал боль и память, то сегодня он стал символом возрождения и победы.

    "Xarıbülbül" çilçırağının təqdimat mərasimi keçirilib

