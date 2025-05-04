Принцесса Королевства Марокко посетила Международный фестиваль ковра в Ичеришехер

Принцесса Королевства Марокко Лаила Хаснаа, находящаяся с визитом в Азербайджане, побывала в Ичеришехер в качестве почетного гостя Фестиваля ковров.

Принцесса Королевства Марокко Лаила Хаснаа, находящаяся с визитом в Азербайджане, побывала в Ичеришехер в качестве почетного гостя Международного фестиваля ковра на площади Гоша Гала.

Как сообщает Report, принцессе была предоставлена подробная информация о выставленных здесь коврах.

Было отмечено, что Азербайджан является одной из ведущих стран мира в области ковроткачества. Известные азербайджанские ковры, оказавшие большое влияние на мировую культуру и культурное наследие, сегодня демонстрируются в известных музеях.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного азербайджанского искусства ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.