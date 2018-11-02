Азербайджан представлен на выставке FESTI во Франции - ФОТО

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Париж. 2 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан представлен в туристическом зале FESTI, который проходит во французском городе Вильфранш-сюр-Сон.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, при поддержке посольства Азербайджана во Франции и Азербайджанского дома в Париже на выставке в городке Вильфранш-сюр-Сон выставляются художественные работы, изделия ручной работы и другие экспонаты, демонстрирующие древнюю цивилизацию, традиции мультикультурализма и туристические возможности Азербайджана.

На выставке, организованной в рамках французско-турецкой дружбы, представлены картины маслом, написанные азербайджанскими художниками, отражающие природные красоты нашей страны, в том числе богатство многовекового творчества нашего народа, фотографии, французские книги, изданные Фондом Гейдара Алиева и местные продукты. Ассоциация фотографов Азербайджана приняла активное участие в мероприятии.

На выставке были представлены картины азербайджанской художницы Мехри Гулиевой, отражающие красочную и легендарную природу Азербайджана. Французы проявили большой интерес к нашему стенду.

Туристический зал FESTI продлится до 4 ноября.

Ранее в Дворцовом комплексе Ширваншахов открылась выставка "Наследие Ширваншахов в музеях мира".