    Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 17:55
    Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сегодня в селе Хоровлу Джебраильского района, освобожденном от оккупации во время Отечественной войны в 2020 году, вновь возрождается жизнь.

    Как сообщает Report, в селе, фундамент которого был заложен 4 мая 2023 года при участии президента Ильхама Алиева, уже построены новые жилые дома и парки.

    Report представляет фоторепортаж из села:

    Фото
    Həyatın yenidən canlandığı Horovludan FOTOREPORTAJ
    Фото
    Life returns to revived Horovlu village – PHOTOS

