Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ
Внутренняя политика
- 29 октября, 2025
- 17:55
Сегодня в селе Хоровлу Джебраильского района, освобожденном от оккупации во время Отечественной войны в 2020 году, вновь возрождается жизнь.
Как сообщает Report, в селе, фундамент которого был заложен 4 мая 2023 года при участии президента Ильхама Алиева, уже построены новые жилые дома и парки.
Report представляет фоторепортаж из села:
