Жизнь в Хоровлу возрождается - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в селе Хоровлу Джебраильского района, освобожденном от оккупации во время Отечественной войны в 2020 году, вновь возрождается жизнь.

Как сообщает Report, в селе, фундамент которого был заложен 4 мая 2023 года при участии президента Ильхама Алиева, уже построены новые жилые дома и парки.

Report представляет фоторепортаж из села: