Həyatın yenidən canlandığı Horovludan FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:49
    2020-ci ildə Vətən müharibəsində Cəbrayılın işğaldan azad edilən Horovlu kəndində də bu gün həyat yenidən canlanır.

    "Report" xəbər verir ki, azad edildikdən sonra kənd insanı sükutla qarşılaşsa da, indi bu səssizlikdə bir oyanışın izləri var.

    Belə ki, 2023-cü il mayın 4-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli qoyulan kənddə artıq yeni yaşayış binaları, parklar salınıb, işğal dövründə dağıdılan yerlər bərpa edilib.

    Cəmi iki ildən sonra Horovluya həyat yenidən qayıdıb.

    "Report" kənddən fotoreportajı təqim edir:

    Cəbrayıl Horovlu kəndi
    Foto
    Life returns to revived Horovlu village – PHOTOS

